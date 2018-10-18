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منوعات

سقوط طفلة صينية تحت القطار أثناء انشغال أمها بالهاتف المحمول

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 09:52 ص
صدى البلد
أ ش أ
سقطت طفلة صينية تحت القطار في محطة بالعاصمة بكين، في حين عجزت الأم المنشغلة بالهاتف المحمول عن رؤية طفلتها وهي تسقط تحت القطار، ولكن لحسن الحظ لم تصب الطفلة بأذى حيث تمكن عامل بالمحطة من انتشالها.

وأظهرت اللقطات في كاميرات المراقبة طفلة تبلغ حوالي أربعة أو خمسة أعوام، كانت برفقة أمها في محطة بكين للقطارات عندما وقع الحادث، وعندما كانت الطفلة تهم بركوب القطار المتجه إلى داليان بإقليم لياونينج بشمال شرق الصين، سقطت في الفتحة بين رصيف المحطة والقطار.

وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية أنه فور سقوطها، هرع عمال المحطة وأم الطفلة، التي لم تر طفلتها وهي تسقط لأنها كانت تنظر في هاتفها المحمول، إلى سحبها بسلام.

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