الأرصاد تحذر من موجة غير مستقرة تضرب البلاد ابتداء من الاثنين المقبل

صرح الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 22 أكتوبر، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار، تكون متوسطة الشدة على السواحل المشالية الغربية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء جنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين.



وأوضح عبد العال، في تصريحات اليوم، الخميس، أن هذه الموجة تبلغ ذروتها يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، حيث تكون الأمطار غزيرة ورعدية أحيانا على هذه المناطق، تصل إلى حد السيول على سيناء ومدن القناة وسلاسل جبال البحر الأحمر، وقد تمتد إلى مناطق من جنوب البلاد.



وأضاف رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المنتظر أن يكون هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة يوم الاثنين على سيناء، وتنشط يوم الأربعاء على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق هناك وإلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.



ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة خلال هذه الفترة، على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء، ما بين 28 إلى 32 درجة مئوية، وعلى محافظات الوجه البحري والقاهرة تتراوح بين 29 و30 درجة، أما محافظات شمال الصعيد فتتراوح بين 32 و33 درجة، ومحافظات جنوب الصعيد ما بين 35 و37 درجة، وما بين 32 و33 درجة على محافظات جنوب سيناء.



وناشد رئيس هيئة الأرصاد الجوية، المسئولين، اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، خاصة في المحافظات المعنية بتوقعات السيول.