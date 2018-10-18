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ريجيم التونة والصيام المتقطع للتخلص من الدهون.. فيديو

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 02:57 م
صدى البلد
شيماء مجدي
قدمت الإعلامية "شيرى أنسي" خلال حلقتها ببرنامج "خلطة شيري" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، طريقة رجيم التونة والصيام المتقطع للتخلص من الدهون.

وقالت "شيري" إن الصيام المتقطع يشمل صيام من 12 لـ 16 ساعة، والذي يشمل ساعات النوم والفترة المتبقية، ويمكننا تناول الطعام بما يساعد على هرمون تكسير الدهون والكتلة العضلية بالجسم.

ولمعرفة طريقة التحضير بالتفاصيل خطوة بخطوة، شاهدي الفيديو:

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