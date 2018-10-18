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حوادث

تأجيل دعوى إلزام الحكومة بإعلان تفاصيل مشروع نيوم إلى 3 يناير

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 03:22 م
صدى البلد
محمد زهبر
قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من على أيوب، المحامي، والتي تطالب بإلزام الحكومة بتقديم جميع المعلومات والمستندات وأي قرار أو أي عقد حول منح السعودية ألف كيلو متر مربع من سيناء، أثناء زيارة ولي العهد السعودي لمصر؛ لإدخالها في مشروع "نيوم"، لجلسة 3 يناير المقبل.

واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 32406 لسنة 72 ق، كلًا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بصفتهم.

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