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حوادث

ضبط شخص انتحل صفة رجل شرطة وأنشأ صفحة مزورة على الفيس بوك

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 04:36 م
المتهم
المتهم
مصطفى الرماح
نجح قطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنتحال صفة ضابط شرطة وإنشاء حساب وهمى على موقع التواصل الإجتماعى باسم مباحث الإنترنت والإبلاغ عن جرائم الإنترنت لتلقى بلاغات المواطنين.

رصدت المتابعة إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تحمل اسم "مباحث الإنترنت والإبلاغ عن جرائم الإنترنت" تتضمن مشاركات تحث المواطنين على التواصل مع مدير الصفحة للإبلاغ عن أية جريمة ارتكبت فى حقهم من خلال شبكة "الانترنت" وكذا نشره شعار وزارة الداخلية لإيهام الغير بأنها صفحة تابعة لوزارة الداخلية.

أسفرت الجهود من خلال الفحص الفنى وجمع المعلومات والتحريات أن مرتكب الواقعة هو المدعو عبدالرحمن . م . ح - مواليد 1999- حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية، وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية تم إستهداف المتهم وضبطه بمحل إقامته ، بالفحص والتفتيش تم ضبط جهاز هاتف محمول بداخله الشريحة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المشار إليها ومحادثات بين المتهم وآخرين يتلقى خلالها شكاوى المواطنين مدعيًا كونه أحد ضباط مباحث الإنترنت التابعة لوزارة الداخلية.

بمواجهة المتهم المذكور إعترف بإرتكابه الواقعة وإنتحاله صفة ضابط شرطة بمباحث الإنترنت لرغبته فى إقامة علاقات صداقة مع العديد من الفتيات عبر الإطلاع على المشاكل الخاصة بالمبلغين خاصة السيدات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

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