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رياضة

أجايي ونجيب يؤديان تدريبات تأهيلية بمران الأهلي

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 05:05 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
واصل محمد نجيب والنيجيري جونيور أجايي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة وذلك على هامش مران الفريق مساء اليوم، الخميس، حيث خاض الثنائي تدريبات الجري حول الملعب وجلسة في «الجيم».

ويعاني أجايي من الإصابة بقطع في الرباط الداخلي للركبة، والتي تعرض لها في مباراة تاونشيب، التي أقيمت في بتسوانا ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. في حين أجرى نجيب مؤخرًا جراحة غضروف الركبة.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة وفاق سطيف الجزائري، المقرر لها الـ23 من أكتوبر الجاري، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا حيث تغادر بعثة الأهلي إلى الجزائر، صباح الأحد القادم.

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