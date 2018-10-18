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فن

ننشر إيرادات فيلم Venom لتوم هاردي في 13 يوما

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 07:19 م
توم هاردي
توم هاردي
شروق إبراهيم
حقق فيلم Venom للنجم البريطاني توم هاردي أجمالي ايرادات وصلت لـ385,166,523 مليون دولار أمريكي حول العالم في 13 يومًا.

كما حقق الفيلم الامريكي 148 مليون دولار في شباك تذاكر السينما الامريكية أما في باقي القارات وصل لـ 236 دولارا أمريكيا.

وتدور أحداثه حول البطل الخرافي Eddie Brock الذي يرتدي زي VENOM، ولكن سرعان ما يطلب منه أن يخلع هذا الرداء لكي ينقذ حياته.

ويشارك في بطولة الفيلم ميشيل ويليمز، وودي هارلسون، ريز أحمد، جيني سليت، ريد سكوت ومن إخراج روبن فليشر.
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