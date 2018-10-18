ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

مدير عام آثار أسوان يكشف تفاصيل إقامة حفل بمعبد فيله ..صور

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 10:50 م
مدير عام آثار أسوان
مدير عام آثار أسوان يكشف تفاصيل إقامة حفل بمعبد فيله
شاذلى عبد الفتاح
أكد الدكتور عبد المنعم سعيد مدير عام آثار أسوان والنوبة بأنه بدأ منذ قليل مساء اليوم الخميس حفل عشاء لأحد الشخصيات المصرية فى المكان المخصص لذلك بمعبد فيله.

وأشار عبد المنعم السعيد فى تصريحات خاصة " لصدى البلد " بأنه تم فرض العديد من الضوابط واللوائح على الشركة السياحية المنظمة للحفل وصاحبها ومندوبها للإلتزام بالمكان المخصص لإقامة حفل العشاء وهو حفل بسيط جدًا ، وقد تم توزيع 10 من مفتشى الأثار داخل معبد فيله لتحقيق المتابعة الكاملة حيث لوحظ منهم إلتزام شديد من قبل المشاركين فى حفل العشاء بالمكان المخصص لهم وهو الجزء الخاص بمدرجات الصوت والضوء .

وأضاف بأنه يوجد 6 من مفتشى الآثار من بينهم مدير عام آثار أسوان على مرسى المعبد حيث تم إجراء التفتيش الذاتى للمشاركين فى حفل العشاء حيث أنهم لم يصطحبوا معهم سوى زجاجة مياه ومشروب البيسبسى أو الكوكاكولا كمياه غازية وذلك للإطمئنان على عدم وجود أى تجاوزات وهذا تحقق فعليًا بعد التجاوز من المشاركين فى حفل العشاء حيث ما أدى إلى إلتزامهم بالتشديدات والضوابط واللوائح المنظمة هو التنسيق المسبق مع مسئولى الشركة قبل يومين .

وأوضح عبد المنعم السعيد بأن معبد فيلة يختلف عن غيره من المعابد الأثرية حيث يوجد بالمعبد مكان مخصص لإقامة مثل هذه المناسبات بعيدًا عن الآثار، وهو الجزء الخاص بمدرجات الصوت والضوء، لافتًا إلى أن المعبد يعد منقولًا من جزيرة فيله موقعه الأثرى الأصلى، إلى موقعه الحالى بجزيرة أجيليكا أعقاب بناء السد العالى، وأن الجزيرة الحالية تنقسم إلى نصفين النصف الأول خاص بالآثار والثانى يوجد فيه كافيتريا ومدرجات الصوت والضوء وغير ذلك.

وأضاف إلى أن هناك مجموعة من الضوابط التى تفرضها الآثار على مثل هذه المناسبات ، ويقوم صاحب الشركة السياحية المنوطة بتنظيم حفلات العشاء بالتوقيع على هذه البنود والإشتراطات فى محضر رسمى بشرطة السياحة والآثار يوقع عليه صاحب الشركة السياحية ومديرها وصاحب الحفل حيث أن هذه الضوابط تشمل عدم تسليط الأضواء على الآثار، وعدم لمس الآثار وعدم وضع أى شيء عليها، وعدم دخول مشروبات كحولية، وعدم إدخال مراسيم أخرى من راقصات وغير ذلك.

وتابع مدير الآثار بأن هذه الحفلات تعد نوعًا من الدعاية السياحية لمصر والكثير يتمنى أن ينال شرف العشاء بهذا المكان التاريخى، وتتسابق شركات السياحة العالمية على دفع مبالغ ضخمة لإقامة مثل هذه المناسبات ، ونحن لن نسمح لأحد أن يشوه تاريخنا الذى ندرك أهميته نحن كآثاريين أكثر من أى مواطن آخر .
loading...

ترشيحاتنا

بوتين يعلق على قضية اختفاء خاشقجي

ترتيب مجموعة بحري بعد الجولة السابعة من الدوري الممتاز ب

أمير عزمي مجاهد يتراجع في قرار رحيله عن الزمالك

بوتين يحمل أمريكا مسئولية اختفاء خاشقجي .. فيديو

رجال السلة بالأهلي يخسر أمام هومنتمن في بطولة الحريري

غدا .. غلق شارع امتداد رمسيس 4 أشهر لإنشاء محور المشير طنطاوي

ضغوط على القاهرة السينمائي لإلغاء تكريم ليلوش.. وصدى البلد يكشف علاقته بحفظى.. خلافات فى الاستشارية العليا وبيان صحفي خلال ساعات

ضبط شبكة دعارة يتزعمها رجلان و4 سيدات بـ طنطا.. صور

قرار عميد معهد القلب يشعل السوشيال ميديا

قريبا.. مصر تحتضن حدثا دبلوماسيا غير مسبوق

تمارين الضغط تنقذ رئيس وزراء إثيوبيا من الاغتيال على يد الجيش .. فيديو

إسرائيل تغير مسارات طائراتها على خلفية التدهور الأمني في الجنوب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العين: حسين الشحات جاهز لمواجهة الجزيرة في الدوري الإماراتي..صور

فنان مصري إيطالي يبعث رسالة سلام بلوحة فنية في حفل ملتقى الأديان..صور

إقبال كبير على ملتقى الأديان بسانت كاترين.. صور

اليخت الإنجليزى AURORA يصل ميناء بورسعيد السياحى .. صور

أهالي أبو غالب يطالبون بكوبري ينقذهم من معديات الموت.. فيديو وصور

فيديو

الوزراء: عقوبات رادعة تنتظر مسئولي المحليات حال التقاعس عن العمل
الحكومة : الرئيس السيسى يلتقى المحافظين كلا على حدة بداية من نوفمبر
وادي دجلة ينهي الشوط الأول متقدما بهدف على المقاولون العرب.. فيديو
شاهد.. عالم مصرى يصمم ربوت للسير على سطح القمر وإلتقاط الصور
ابراهيما يتقدم بالهدف الأول لوادي دجلة في شباك المقاولون..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟