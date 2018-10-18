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توفيق عكاشة يكشف لأول مرة أسرار مكالمته مع الشيخ علي جمعة.. فيديو

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 11:54 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إنه يمر بظروف اقتصادية صعبة جدا، موضحا أن "حالته زي الطين وأسوأ من اى حد".

وأضاف خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أنه تواصل مع الشيخ علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وطلب منه أن يساعده، معلقًا « انا كلمت ابويا الشيخ علي جمعة، وقلتله مزرعتي راحت، ومعنديش عجل واحد، لأني مكنتش فاضي، وكنت واقف ورا البلد، وماعيش فلوس و عايزك تساعدني ومعنديش لا عجل جاموس ولا بقر».

وأشار عكاشة إلى أن الشيخ على جمعة، استجاب له وهو الآن يساعده لعودة المزرعة التى أشرف عليها مؤكدا أن هذه المزرعة ملك لمصر وللمصريين.

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