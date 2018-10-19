حب ده إيه أول أغنية مصرية لملكة جمال المغرب

اختارت ملكة جمال المغرب شيماء العايش "اللهجة المصرية" لتكون أولى خطواتها لاقتحام السوق الغنائي فى العالم العربي، عبر أغنية "حب ده إيه" المقرر ظهورها للنور خلال أيام.



وانتهت شيماء التى اختارت لنفسها اسم "ميس ناجم" ليكون اسمها الفنى، من تصوير آخر مشاهد الفيديو كليب الخاص بالأغنية الجديدة، وتنشغل حاليا بوضع اللمسات الأخيرة على المونتاج والدعاية، والمقرر ظهورها للنور خلال الأسبوع المقبل على عدة قنوات فضائية، وتتعاون خلالها مع الشاعر والمنتج الفنى عبد المنعم ربيع، والذى يتولى مهمة اكتشافها وإنتاج أول ألبوماتها.