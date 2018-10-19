ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

سقوط مروحية أمريكية على حاملة طائرات

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 08:54 ص
سقوط مروحية أمريكية
سقوط مروحية أمريكية على حاملة طائرات
أحمد محرم
نقلت وكالة "سبوتنيك" عن الأسطول السابع الأمريكي المتمركز في المحيط الهادئ، أن مروحية "إم إن-60"، التابعة للقوات البحرية الأمريكية سقطت على حاملة الطائرات "رونالد ريجان"، التي تتواجد في الوقت الحالي في بحر الفلبين، ما أسفر عن وقوع إصابات.

ووفقا للتقارير فقد وقع الحادث مباشرة بعد الإقلاع. ولم ترد معلومات حول عدد المصابين.

إلا أن القيادة أكدت أن حالتهم مستقرة ولا شيء يهدد حياتهم.
loading...

ترشيحاتنا

يسرا وفنانون آخرون يشاركون فى حفل عشاء بمعبد فيله بأسوان.. صور

وزير الأوقاف يؤدي خطبة الجمعة في مسجد الوادي المقدس بسانت كاترين

ماكرون عن الأوضاع بالسعودية: ليس لي التعليق على ما يجري بأي بلد

معية الله عز وجل وأثرها في تحقيق الأمن النفسي.. موضوع خطبة الجمعة

الصحف السعودية: الولايات المتحدة تريد تعزيز التعاون العسكري مع مصر.. تشديدات دولية في انتظار نتائج التحقيقات على خاشقجي.. وبوتين: منعت سوريا من صوملة جديدة

رويترز: الشرطة التركية تفتش غابة ومدينة قريبة للبحث عن جثمان خاشقجي

حبس أم ألقت بطفلها بالشارع بعد وفاته لتناوله طعام من صندوق قمامة بالمطرية

حبس شرطي مزيف في منشأة ناصر

الإفتاء ترد على شبهة دعوى الأخذ بالقرآن ومخالفة السنة النبوية

طرق لعلاجات العمود الفقري والانزلاق الغضروفي لن تتوقعها

السعودية تكافح التسول في الحرمين بالطرد ومنع دخول أراضيها

عمرو دياب لأحد حضور حفلته: مش عاجبك ماتسمعنيش

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لإطلالة نوال الزغبى الكلاسيكية ..صور

إطلالات مثيرة للجدل لـ ميجان ماركل.. حذاء من البلاستيك وسلسلة المكرونة.. صور

العين: حسين الشحات جاهز لمواجهة الجزيرة في الدوري الإماراتي..صور

فنان مصري إيطالي يبعث رسالة سلام بلوحة فنية في حفل ملتقى الأديان..صور

إقبال كبير على ملتقى الأديان بسانت كاترين.. صور

فيديو

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع.. فيديو
أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم..فيديو
درجات الحرارة المتوقعة على مستوى المحافظات اليوم .. فيديو
الأرصاد: موجة حارة تجتاح المحافظات بدءا من اليوم..فيديو
أسعار الفاكهة والخضراوات بالأسواق اليوم..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟