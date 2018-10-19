سقوط مروحية أمريكية على حاملة طائرات

نقلت وكالة "سبوتنيك" عن الأسطول السابع الأمريكي المتمركز في المحيط الهادئ، أن مروحية "إم إن-60"، التابعة للقوات البحرية الأمريكية سقطت على حاملة الطائرات "رونالد ريجان"، التي تتواجد في الوقت الحالي في بحر الفلبين، ما أسفر عن وقوع إصابات.



ووفقا للتقارير فقد وقع الحادث مباشرة بعد الإقلاع. ولم ترد معلومات حول عدد المصابين.



إلا أن القيادة أكدت أن حالتهم مستقرة ولا شيء يهدد حياتهم.