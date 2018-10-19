ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مشادة حامية بين كبار مستشاري ترامب لهذا السبب

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 12:34 م
جون كيلي وجون بولتون
جون كيلي وجون بولتون
أحمد محرم
ذكرت قناة "سكاي نيوز" أن مشادة وقعت بين اثنين من كبار مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خارج المكتب البيضاوي مع تزايد الخلافات بشأن كيفية التعامل مع الهجرة غير المشروعة.

وذكر مصدران أن المشادة وقعت، أمس الخميس، بين كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي، وهو وزير سابق للأمن الداخلي، ومستشار ترامب للأمن القومي جون بولتون.

ووصف أحد المصدرين النقاش بأنه "تراشق حاد" خرج عن السيطرة وتطرق إلى أداء وزيرة الأمن الداخلي كيرستشن نيلسن، نائبة كيلي السابقة. وقال مصدر آخر إنها "لم تكن مشكلة كبيرة".

وردا على سؤال عن الواقعة قال ترامب للصحفيين "لم أسمع بالأمر".

وفي وقت لاحق تبادلت نيلسن وبولتون حديثا وديا في مكتب بولتون واتفقا على أن الهدف هو حماية الحدود، حسبما ذكر مسؤول كبير في البيت الأبيض.
loading...

ترشيحاتنا

حبس سيدة حاولت خطف طفل بالمرج 4 أيام

توقف حركة قطار القاهرة الإسكندرية بإيتاى البارود بسبب عطل ميكانيكي

هل تقبل الأعمال الصالحة من تارك الصلاة ..نادية عمارة تجيب

حصاد ناجح لزيارة السيسي إلى روسيا.. يتصدر عناوين الصحف اليوم..فيديو

عمرو دياب لأحد حضور حفلته: مش عاجبك ماتسمعنيش

أقدم كائن حي على كوكب الأرض يموت..عمره 80 ألف سنة

سقوط تاجر أسلحة وذخيرة بأبو المطامير

تقسيمة قوية وتدريبات خاصة للاعبي الأهلي استعدادا لـ وفاق سطيف

العراق: تدمير 7 مقرات لتنظيم داعش في محافظة صلاح الدين

15 طعاما صحيا تغني عن تناول الفيتامينات

أسعار الفاكهة والخضراوات بالأسواق اليوم..فيديو

ضبط 70 حالة تحرش جنسى بالبحيرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لإطلالة نوال الزغبى الكلاسيكية ..صور

إطلالات مثيرة للجدل لـ ميجان ماركل.. حذاء من البلاستيك وسلسلة المكرونة.. صور

العين: حسين الشحات جاهز لمواجهة الجزيرة في الدوري الإماراتي..صور

فنان مصري إيطالي يبعث رسالة سلام بلوحة فنية في حفل ملتقى الأديان..صور

إقبال كبير على ملتقى الأديان بسانت كاترين.. صور

فيديو

الألمانية للصناعة: السيسي أعاد العلاقات بين البلدين بعد توترها.. فيديو
خبير: مصر لديها إستراتيجية قوية لدعم الاكتفاء الذاتي من المحاصيل.. فيديو
نبيل رشوان: مصر تنتقى أفضل ما لدى روسيا من أسلحة.. فيديو
عزة العشماوي: إنشاء مآوى لإعادة تأهيل النساء ضحايا الاتجار بالبشر.. فيديو
وزيرة الهجرة: كل البشر يجتمعون للصلاة في سانت كاترين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟