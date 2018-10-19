مشادة حامية بين كبار مستشاري ترامب لهذا السبب

ذكرت قناة "سكاي نيوز" أن مشادة وقعت بين اثنين من كبار مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خارج المكتب البيضاوي مع تزايد الخلافات بشأن كيفية التعامل مع الهجرة غير المشروعة.



وذكر مصدران أن المشادة وقعت، أمس الخميس، بين كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي، وهو وزير سابق للأمن الداخلي، ومستشار ترامب للأمن القومي جون بولتون.



ووصف أحد المصدرين النقاش بأنه "تراشق حاد" خرج عن السيطرة وتطرق إلى أداء وزيرة الأمن الداخلي كيرستشن نيلسن، نائبة كيلي السابقة. وقال مصدر آخر إنها "لم تكن مشكلة كبيرة".



وردا على سؤال عن الواقعة قال ترامب للصحفيين "لم أسمع بالأمر".



وفي وقت لاحق تبادلت نيلسن وبولتون حديثا وديا في مكتب بولتون واتفقا على أن الهدف هو حماية الحدود، حسبما ذكر مسؤول كبير في البيت الأبيض.