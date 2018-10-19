العامري فاروق رئيسا لبعثة الأهلي في الجزائر

كلف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي نائبه العامري فاروق برئاسة بعثة فريق الكرة التي ستغادر الي الجزائر بعد غد.



ويستعد الاهلي لمواجهة وفاق سطيف الجزائري المقرر لها الثلاثاء المقبل بالجزائر، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ملعب 8 مايو بمدينة سطيف.



ومن المقرر ان تغادر بعثة الأهلي مطار القاهرة صباح الاحد في طريقها الي الجزائر العاصمة قبل أن تستقل حافلة الي مدينة سطيف.