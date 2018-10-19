موظفو القنصلية السعودية بإسطنبول يدلون بشهاداتهم في قضية خاشقجي

أفادت وكالة "الأناضول" بأن موظفي القنصلية السعودية بإسطنبول يدلون اليوم بشهاداتهم في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي أمام جهات التحقيق التركية.



من جهة أخرى، نقلت قناة "سي إن إن" عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو تصريحه بأن الحكومة التركية لم تقدم أي تسجيلات صوتية تتعلق باختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي لأحد.



وأوضح وزير الخارجية التركي أن بلاده ستعلن نتائج التحقيق في اختفاء خاشقجي بشفافية للعالم.