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أخبار البلد

أسامة عبد الخالق يقدم أوراق اعتماده سفيرا لمصر في إثيوبيا

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 04:14 م
السفير المصري مع
السفير المصري مع وزير الخارجية الإثيوبي
محمد وديع
قدم أسامة عبد الخالق، سفير مصر الجديد لدى إثيوبيا، صورة من أوراق اعتماده سفيرا في أديس أبابا الى ورقينة جيبو، وزير خارجية اثيوبيا، مؤكدا أنه سيحرص على بذل كل الجهد للنهوض بالعلاقات بين مصر وإثيوبيا في كل المجالات.

وقال خالد عفيفي، القائم بأعمال المكتب الاعلامي بأديس ابابا، إن السفير نقل لوزير الخارجية الاثيوبي تحيات وزير الخارجية المصري سامح شكري. وقدم له التهنئة على اعادة تعيينه وزيرا للخارجية في التعديل الوزاري الاخير الذي شهدته اثيوبيا.

من جانبه قدم وزير خارجية اثيوبيا التهنئة للسفير المصري الجديد وتمنى له التوفيق في مهمته للارتقاء بالعلاقات بين البلدين وأواصر الصداقة بين الشعبين، مشيدا في الوقت ذاته بجهود السفير السابق ابو بكر حفني.

حضر مراسم تقديم صورة أوراق الاعتماد كل من جورج عازر، نائب رئيس البعثة المصرية في أديس ابابا ورجاء الوكيل مستشار البعثة.
أسامة عبد الخالق يقدم أوراق اعتماده سفيرا لمصر في إثيوبيا
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