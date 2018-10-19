بكري: اليمن على حافة مجاعة.. وعلى العالم التحرك لإنقاذه.. فيديو

أكد الاعلامى مصطفى بكرى، أن الشعب اليمنى مازال يعاني ويعيش أوضاعا في غاية الصعوبة.



وأوضح بكرى خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الأوضاع فى اليمن أصبحت فى غاية الخطورة لما أصابها من هدم للمرافق العامة، وانتشار الأوبئة والأمراض، وأصبحت الدولة على حافة المجاعة.



وتابع أن ما يحدث جريمة كبرى خاصة مشاهدة العالم لما يحدث فى اليمن، وناشد "بكرى" دول العالم الحر التحرك والتدخل لإنقاذ اليمن من المجاعة والموت.



