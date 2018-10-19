ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

بكري: اليمن على حافة مجاعة.. وعلى العالم التحرك لإنقاذه.. فيديو

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 07:26 م
صدى البلد
أسامة علي
أكد الاعلامى مصطفى بكرى، أن الشعب اليمنى مازال يعاني ويعيش أوضاعا في غاية الصعوبة.

وأوضح بكرى خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الأوضاع فى اليمن أصبحت فى غاية الخطورة لما أصابها من هدم للمرافق العامة، وانتشار الأوبئة والأمراض، وأصبحت الدولة على حافة المجاعة.

وتابع أن ما يحدث جريمة كبرى خاصة مشاهدة العالم لما يحدث فى اليمن، وناشد "بكرى" دول العالم الحر التحرك والتدخل لإنقاذ اليمن من المجاعة والموت.

loading...

ترشيحاتنا

أهالي قرية بالغربية يطالبون الإمام بتقصير الخطبة.. ويرد: اللى مش عاجبه يمشي

فرج عامر مهاجما اتحاد الكرة: يكرهون بقاء سموحة فى الدورى

شاهد.. علقة ساخنة للصوص حاولوا سرقة دراجات المصلين بفرشوط

قصة عروس دخلت في غيبوبة ثاني أيام شهر عسلها داخل جيم.. صور

«أم محسن» تستغني عن مهنتها من أجل «الليمون والزيتون»: «عشان أصرف على ولادي»

الأهلي يفوز على الزمالك 18-2

هنا الزاهد تتألق بإطلالة رسمية تنال إعجاب متابعيها.. صور

إيهود باراك: قتلت 300 حمساوي في 3 دقائق ونصف

برلماني كويتي يشن هجوما على العمالة المصرية ويطالب بطردها

وزير النقل: مترو الخط الثالث يوفر 100 مليون دولار سنويا

لسعد الجزيري يسجل ثانى أهداف الإسماعيلي أمام بيراميدز.. فيديو

إسرائيل تبيع منظومة تجسس لهذه الدول

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني شاكر وغادة عبد الرازق وعدوية في صدارة المرشحين لجائزة الأفضل..صور

مارادونا يعانى خلال تدريب إحدى فرق الدرجة الثانية بالمكسيك.. صور

لأول مرة.. تغيير صمام قلب دون تدخل جراحي بمستشفى الشيخ زايد التخصصي.. صور

فى دخلة الشتا .. 10 أفكار لإضافة الفرو فى منزلك

سعر غير متوقع لفستان مايا دياب فى دبي.. صور

فيديو

ضبط 5 آلاف طن أرز وسلع غذائية مجهولة المصدر بالمحافظات.. فيديو
لسعد الجزيري يسجل ثانى أهداف الإسماعيلي أمام بيراميدز.. فيديو
مصطفى بكري يكشف حقيقة انتحال موظفي مستشفى بورسعيد العام صفة مرضى
بكري: اليمن على حافة مجاعة.. وعلى العالم التحرك لإنقاذه.. فيديو
بكري: أبو العينين يؤكد تقديره لفوزه بجائزة العطاء الاجتماعي ويشكر الرئيس

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟