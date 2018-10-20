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الأرصاد تحذر من الشبورة المائية بالطرق القريبة من الأراضي الزراعية

السبت 20/أكتوبر/2018 - 08:43 ص
صدى البلد
توك شو
أفاد محمود شاهين، مدير مركز التحاليل الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، بوجود شبورة مائية خفيفة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والأراضي الزراعية.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر الفضائية الأولى المصرية اليوم، السبت، أنه من المتوقع وجود نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية للبلاد.

وأضاف "شاهين" أن نشاط الرياح لن يكون مثيرا للأتربة، ولكنها لا تصل إلى حد العاصفة، مشيرًا إلى أن هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة.
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الأرصاد تحذر من الشبورة المائية بالطرق القريبة من الأراضي الزراعية
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