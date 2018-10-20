وزير التعليم: دليل ولي الأمر المتاح بالمكتبات مرخص وشراؤه ليس إجباريا

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بالنسبة للكتاب الذي أتاحته إحدى دور نشر الكتب الخارجية في المكتبات مؤخرا ليكون دليلا لولي الأمر تحت اسم تواصل، والخاص بمادة اللغة العربية للصف الأول الابتدائي فهو بالفعل كتاب حاصل على موافقة الوزارة قبل تداوله بالأسواق.



وقال وزير التربية والتعليم، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن هذا الدليل هو أول كتاب خارجي يتم ترخيصه من جانب الوزارة في نظام التعليم الجديد، بعد قرار وقف تراخيص الكتب الخارجية.



ونوه الوزير إلى أنه تم تصميم هذا الدليل بالتعاون مع الوزارة، مع الاحتفاظ بحقوق الدولة، مشيرا إلى أن الكتاب متناسق جدًا مع فلسفة منهج نظام التعليم الجديد.



وأوضح الوزير أن هذا الدليل الخارجي ليس بديلا أو منافسا لكتاب الوزارة، ولكنه دليلًا "اختياريًا" يمكن لولي الأمر أن يشتريه إذا أراد فقط مشاركة اأابناء في الدراسة بالمنزل والاستزادة من المعرفة.



وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلن في وقت سابق أنه تقرر بالتزامن مع تطبيق نظام التعليم الجديد، أن يتم إيقاف إصدار التراخيص للكتب الخارجية، منوها إلى أنه تم فقط إتاحة المجال لنشر الوسائل التعليمية الجديدة التي تتوافق مع فلسفة وأهداف النظام الجديد.



وأضاف: أتاحنا للناشرين أن يقدموا فقط وسائل مساعدة تتدعم النظام الجديد، بعد التفاوض مع الوزارة للحصول على موافقة أولًا، دون السماح بطباعة أي كتب خارجية تجهض فلسفة نظام التعليم الجديد.



ولفت الوزير الى أن هذه خطوة لا غبار عليها بالنسبة لوزارة التربية والتعليم، فالوزارة رحبت بأن يقوم ناشري الكتب الخارجية بإعداد دليل لولي الأمر وعرض هذا الدليل على الوزارة ليتم ترخيصه رسميًا قبل طرحه بالاسواق إذا وافقت الوزارة عليه.