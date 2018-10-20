التنمية المحلية تعلن عن رقم التواصل مع حملة صوتك مسموع.. فيديو

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة لها خطة إستراتيجية للتنمية من خلال خطة مصر 2030.



وتابع "قاسم" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر فضائية "Ten" اليوم، السبت، أنه لتحقيق التنمية المستدامة لابد من المشاركة المجتمعية، مشيرًا إلى أن الوزارة تقدم مجموعة من الخدمات الخاصة بالتنمية المحلية المجتمعية، والبشرية.



وأضاف "قاسم" أن مبادرة "صوتك مسموع" التي تقوم بها الوزارة، تشير إلى الاستجابة لمتطلبات المواطن المصري وتوفيرها له، والتواصل معه بشكل لحظي.



وأعلن "قاسم" عن رقم الواتس آب الخاص بالمبادرة الذي يمكن للمواطنين التواصل من خلاله، وهو؛ 01150606783.