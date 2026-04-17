خلافات مالية.. القبض على طرفى مشاجرة في أسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن نشوب مشاجرة بالعصى الخشبية بين عدد من الأشخاص بأسيوط.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 8 أبريل تبلغ لمركز شرطة منفلوط حدوث مشاجرة بين طرف أول : (عامل ، وزوجته) ، وطرف ثان(5 أشخاص) جميعهم مقيمين بدائرة المركز لخلافات مالية بينهم قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب بإستخدام عصى خشبية كانت بحوزتهم.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزتهم (3 عصى خشبية "المستخدمين فى التعدى") ، وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.