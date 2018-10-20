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رياضة

تشيلسي ضد مانشستر يونايتد.. مارسيال يسجل التعادل للشياطين.. فيديو

السبت 20/أكتوبر/2018 - 02:55 م
صدى البلد
عبدالله هشام
تعادل مانشستر يونايتد مع تشيلسي بهدف لكل منهما في المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز الانجليزي "البريميرليج".

سجل روديجير الهدف الاول لتشيلسي في الدقيقة العشرين من عمر اللقاء برأسية رائعة سكنت شباك دي خيا،قبل ان يتعادل مارسيال لمانشستر يونايتد في الدقيقة 55 من عمر اللقاء.

جدير بالذكر أن تشيلسي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 20 نقطة، بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة بنفس الرصيد، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 13 نقطة.
تشيلسي ضد مانشستر يونايتد.. مارسيال يسجل التعادل للشياطين.. فيديو
تشيلسي ضد مانشستر يونايتد.. مارسيال يسجل التعادل للشياطين.. فيديو
تشيلسي ضد مانشستر يونايتد.. مارسيال يسجل التعادل للشياطين.. فيديو
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