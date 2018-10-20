مباراة الـ100 دقيقة.. تشيلسي يتعادل بصعوبة مع مانشستر يونايتد ..فيديو

تعادل فريق تشيلسي مع منافسه مانشستر يونايتد بهدفين لكل منهما في المباراة التي أُقيمت بينهما علي ملعب ستامفورد بريدج "معقل البلوز" ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز الإنجليزي "البريميرليج".





وسجل "روديجير"، الهدف الأول لتشيلسي في الدقيقة العشرين من عمر اللقاء برأسية رائعة سكنت شباك دي خيا، قبل أن يتعادل مارسيال لمانشستر يونايتد في الدقيقة 55 من عمر اللقاء وسجل نفس اللاعب هدف التقدم في الدقيقة 75 من زمن المباراة، وتعادل تشيلسي عن طريق روس باركلي في الدقيقة 96.





وامتدت المباراة للدقيقة الـ100 بسبب اعتراض اللاعبين على الهدف وبعدها توجه أحد أفراد الجهاز الفني لتشيلسي إلى دكة مانشستر وسب المدير الفني جوزيه مورينيو؛ مما أدى إلى اشتباك بينهم، ولكن قوات الأمن أبعدتهم لكي تستكمل المباراة.





بهذه النتيجة يصل تشيلسي إلى قمة الدوري مؤقتًا برصيد 21 نقطة قبل أن يلعب ليفربول الوصيف الآن برصيد 20 مباراته اليوم بينما صعد مانشستر يونايتد للمركز السابع مؤقتا برصيد 14 نقطة.