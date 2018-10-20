محمد أبو حامد: حظر النقاب ضرورة مجتمعية والإخوان يستترون خلفه

أكد النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، على أن منع ارتداء النقاب أصبح مطالبة مجتمعية، منذ أول موجة إرهاب شنت على مصر، مضيفًا بأن الجماعات الإرهابية ومنها الإخوان، يستترون خلف النقاب، لتنفيذ أغراضهم الإرهابية.



وأشار "أبو حامد" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلى أن حظر ارتداء النقاب لا يتعارض مع الحريات، حيث يجوز لأى دولة أن تضع ضوابط تقيد بها بعض الحقوق، التى من الممكن أن تضر بالأمن العام للدولة.



وأوضح عضو البرلمان، أن حظر ارتداء النقاب، لا يحتاج إلى إصدار قانون، وإنما هو مجرد قرار تنفيذي يصدر من رئيس الوزراء.



وأضاف النائب، بأن النقاب يعيق إلى حد كبير تقديم الخدمات فى بعض المجالات، منها التدريس والعمل بالمستشفيات، مؤكدًا على أنه لا مانع من حظر ارتدائه، لاسيما وأنه سبق للأزهر ودار الإفتاء، أن أصدرا بيانًا مشتركًا، أكدا فيه على أن النقاب ليس فرضًا.



كانت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، قد طالبت فى مقرتح لها، بحظر ارتداء النقاب فى الأماكن العامة، والوظائف الحكومية، أسوة بالقرار الجزائري الصادر منذ أيام، يمنع بموجبه ارتداء النقاب فى الإدارات الحكومية.