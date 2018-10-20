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أحمد موسى يقدم حلقة خاصة من الوادي المقدس .. غدا

السبت 20/أكتوبر/2018 - 06:26 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
عبد الخالق صلاح
يقدم الإعلامي أحمد موسى غدا حلقة خاصة من برنامجه على مسئوليتي بقناة صدى البلد داخل الوادي المقدس وتعانق الصليب والهلال بدير سانت كاترين بسيناء.

يتحدث في الجولة داخل الدير الدكتور خالد العناني وزير الآثار والسفير جمعة الجنيبي سفير دولة الإمارات والسفير على العايد سفير الأردن والسفير أرمين ملكونيان سفير جمهورية أرمينيا وعدد من العاملين بالدير.

يوضح توني كازا مياس مستشار مطران دير سانت كاترين الطقوس الدينية داخل الدير ورجال الدين المسلمين الذين صلوا بداخله.

يكشف موسى في حلقته كواليس وأسرارا ومشاهد لأول مرة تذاع عن دير سانت كاترين تاريخه ومقتنياته وعلاقة الرؤساء به والشجرة المقدسة.
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