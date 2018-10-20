السجن 5 سنوات لعاطل متهم بالاتجار في المخدرات بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار على موسي وسكرتارية أحمد رمزى، بالسجن المشدد 5 سنوات على عاطل متهم بممارسة التجارة غير المشروعة فى المواد المخدرة بأبوحماد.



تعود أحداث القضية رقم 28046 لسنة 2017، عندما تلقي مدير أمن الشرقية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد، بتمكن ضباط مباحث أبوحماد من إلقاء القبض على "منصور س.م" وبحوزته كمية من المواد المخدرة، بقصد ممارسة التجارة غير المشروعة فى المواد المخدرة.



وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه على ذمة القضية، وإحالته الى محكمة جنايات الزقازيق والتى قضت بحكمها المتقدم.