هشام الحلبى يكشف رسائل السيسي من ارتداء زي القوات الجوية.. فيديو

قال اللواء طيار هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإحدى القواعد الجوية مرتديا زي القوات الجوية له دلائل ويبعث رسائل عدة، مضيفا:" ارتداء الرئيس زي القوات الجوية إحساس مقاتل بـ مقاتل والتأكيد على أنه بجانب القوات الجوية ويشاركهم في مهامهم وتدريباتهم، وحتى يشعر المقاتل باهتمام أعلى قيادة في الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة بهم".



وأضاف " الحلبي " في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" زيارة الرئيس لإحدى القواعد الجوية رسالة إلى المصريين تؤكد على التواصل العالي من القيادة بالمرؤوسين، ورسالة إلى الخارج بأن مصر يد واحدة".



وتابع:" الزيارة أكدت على عدم فصل القيادة عن المرؤوسين، وتشكل قوة ردع وفهم للعسكريين الخارجيين، وتلك ليست المرة الأولى التي يتوجه فيها الرئيس السيسي لإحدى القواعد العسكرية ويشارك في تدريباتهم".



