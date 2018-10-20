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محمد صلاح نجم الشباك فى الشوط الأول من لقاء ليفربول وهيديرسفيلد.. فيديو

السبت 20/أكتوبر/2018 - 07:29 م
صدى البلد
أحمد هاني
انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة ليفربول و هيديرسفيلد بهدف دون رد في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب"جالفارم" في اطار الاسبوع التاسع من عمر الدوري الإنجليزي.

سجل الهدف المحترف الدولي المصري محمد صلاح فى الدقيقة 23 ومن تمريرة بينية من السويسري شاكيري ليسكنها صلاح في المرمى بقدمه اليمني .

ويتواجد المحترف الدولي المصري محمد صلاح بالتشكيلة الاساسية للمباراة والتي جاءت تضم كلًا من أليسون؛ جوميز، لوفرين، فان ديك، روبرتسون؛ ميلنر، هندرسون، لالانا؛ صلاح، ستوريدج، شاكيري بينما يغيب عن المباراة المحترف المصري رمضان صبحي وذلك لخروجه عن التشكيلة الاساسية والاحتياطية بسبب الاصابة التي يعاني منها خلال الفترة الاخيرة.
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