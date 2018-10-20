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حوادث

النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى فى واقعة وفاة مسن حرقا على يد زوج نجلته

السبت 20/أكتوبر/2018 - 08:33 م
جثة
جثة
اسلام مقلد
استعجلت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية ، باشراف المستشار سمير حسن،المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة، تقرير الصفة التشريحية من هيئة الطب الشرعى، فى واقعة وفاة مسن حرقا، بسبب قيام زوج نجلته باشعال النيران في الشقة لرفضهم اعادتها لمنزل الزوجية بالمعادى.

وكان قد لقي مسن مصرعه وأصيب آخرون، إثر نشوب حريق داخل شقة سكنية بالمعادي، بعد قيام حداد بإشعال النار متعمدًا بسبب خلافات مع زوجته، ورفض أسرتها وإعادتها لمنزل الزوجية.

تلقى قسم شرطة المعادي، إخطارا من شرطة النجدة، بنشوب حريق بالشقة رقم 4 بالعقار رقم 16 شارع الإدارة ـ كوتسيكا، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق واخماده.

بالانتقال تبين أن العقار مكون من 3 طوابق ونشب الحريق بشقة بالطابق الأول، ما أدى لاحتراق محتويات الصالة بالكامل، وإصابة قاطنيها كلا من "محمد ب." 36 سنة، عامل رخام مصاب بحروق متفرقة بالجسم، وزوجته "سهير م." 32 سنة، ربة منزل، مصابة بكسر بالفقرة القطنية الأولي والحوض، ووالدها "محمد أ. م." 60 سنة بالمعاش، ومقيم بني مزار / المنيا " توفي اثر إصابته بحروق متفرقة بالجسم "، ووالدتها "هدى م. ا." 52 سنة، ربة منزل مصابة بحروق بالقدمين (والدة الثانية)، و"علي م. ب." 8 سنوات، طالب ومقيم محل البلاغ " مصاب بحروق بالقدمين " ( نجل الأول والثانية ).

بالفحص تم التقابل مع "سحر م. أ." 30 سنة، ربة منزل ومقيمة دائرة القسم " شقيقة المصابة الثانية "والتي قررت بأنها حال تواجدها صحبة والديها بشقة شقيقتها "محل البلاغ " فوجئت بحضور زوجها "رمضان ق. ع." 38 سنة، حداد كريتال، لحل خلافات زوجية قائمة بينهما، وأثناء ذلك حدثت بينهم مشادة كلامية قام علي أثرها الأخير بالانصراف، وعاد مرة أخرى، وبحوزته جركن بداخله سائل البنزين وسكب كمية منه علي باب الشقة، وأضرم النيران به وحال محاولة المصابين فتح الباب قام بسكب كمية أخري بالصالة محدثًا التلفيات والإصابات المشار إليها والتي أودت بحياة الثالث، وفر هاربًا.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها المشكو في حقه. وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهم أسفرت إحداها عن ضبطه وبمواجهته بالتحريات وما جاء بأقوال المبلغة اعترف بارتكاب الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق التى قررت حبس المتهم على ذمة القضية.

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