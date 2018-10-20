توفيق عكاشة ساخرا من المواطنين: رواندا واعدة اقتصاديا والمصري مأنتخ وواكل محشي





قال الإعلامي توفيق عكاشة، إنه في عام 2000 عانت الدولة الافريقية رواندا من الحروب الأهلية والقبلية حتى بلغ عدد القتلى مليون شهيد؛ موضحا أن روندا الآن أصبحت أحد أفضل دول العالم صعودا في المجال الاقتصادي.وسخر عكاشة من المصريين خلال حلقة اليوم من برنامج «مصر اليوم»؛ المُذاع على فضائية «الحياة»؛ قائلا: « رواندا أفضل دول العالم في الاقتصاد وأنت قاعد مأنتخ .. أنت ياض أنت وهو كل حلة محشي الكرنب ونام علي جنك الشمال وخلي الشيطان يلعب فيك».وتابع عكاشة: «خلي الكرنب يكُب عليك بالنعاس ورواندا من الدول الواعدة».