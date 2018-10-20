ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

وليد صلاح: مباراة الاتحاد وبتروجيت مخنوقة والتعادل عادل.. فيديو

السبت 20/أكتوبر/2018 - 11:38 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
قال وليد صلاح الدين مدير الكرة في نادي الاتحاد السكندري، إن التعادل بين زعيم الثغر وبتروجيت اليوم في الدوري الممتاز، كان عادلًا وفق المستوى الذي قدمه الفريقان.

وأضاف في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "المباراة كانت مخنوقة، كنا نأمل رؤية لقاء أقوى خاصة أن الفريقين مميزان هجوميًا".

وواصل أن الفرصة التي أهدرها خالد قمر بعد هدف رزاق سيسيه لو دخلت المرمى لتغير شكل اللقاء، معترفًا أن الاتحاد السكندري كان يمكن أن يخسر أيضًا حيث إن بتروجيت أهدر أكثر من فرصة في الدقائق الأخيرة، كما أن الفريق البترولي يقدم كرة قدم جيدة.
loading...

ترشيحاتنا

محامي شيرين عبد الوهاب يكشف حقيقة تهديدها بالحبس

شاهد .. رضيع يلعب مع الأفاعي السامة دون خوف

فى عيد ميلادها... شاهد أبرز إطلالات سمية الخشاب ..صور

3 طلاب وراء احتراق سيارات إسعاف بجراج مستشفى قصر العيني

هشام عشماوي يعترف بدور قطر وتركيا فى تمويل العمليات الارهابية بمصر

إصابة 4 أشخاص بحروق خطيرة في انفجار أنبوبة بوتاجاز بقنا

شاهد.. شريهان ترقص على أغنية ده لو اتساب لـ عمرو دياب

إقالة فوزى البنزرتي من تدريب منتخب تونس قبل مواجهة مصر

فيديو جراف.. تفاصيل تحقيقات اختفاء خاشقجي والأوامر الملكية السعودية

سقوط اكبر شبكة للاتجار بالبشر والشذوذ ودعارة القاصرات بكازينو شهير فى الهرم

وزير التعليم يكشف موعد أول امتحان رقمي لطلاب المدارس

أحمد موسى لسكان مصر الجديدة: سيب عربيتك واركب المترو .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلادها... شاهد أبرز إطلالات سمية الخشاب ..صور

رفع شاحنة سقطت في مياه البحر بميناء الإسكندرية..صور

رئيس الوزراء يبحث مع وزيرة الصحة تطوير المستشفيات الحكومية

شاهد.. إطلالة جذابة وغامضة لـ مريم حسن من أحدث جلسة تصوير

ميجان ميركل بإطلاتين مختلفتين في نفس اليوم .. صور

فيديو

موجز البلد| الدوحة تغرق في السيول .. الانتهاء من الخط الثالث للمترو 2022..نائبة تطالب بمنع النقاب
الاتحاد السكندري يكشف حقيقة إشراك سيسيه وداوودا أمام الزمالك بالبطولة العربية..فيديو
وليد صلاح الدين: لن نسمح بعودة رزاق سيسيه للزمالك في يناير.. فيديو
موسى: أكبر منظمة اجتماعية إيطالية تمنح أبو العينين جائزة العطاء..فيديو
أحمد قذاف الدم: الدول الغربية اعترفت بدورها في تدمير ليبيا .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟