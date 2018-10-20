وليد صلاح: مباراة الاتحاد وبتروجيت مخنوقة والتعادل عادل.. فيديو

قال وليد صلاح الدين مدير الكرة في نادي الاتحاد السكندري، إن التعادل بين زعيم الثغر وبتروجيت اليوم في الدوري الممتاز، كان عادلًا وفق المستوى الذي قدمه الفريقان.





وأضاف في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "المباراة كانت مخنوقة، كنا نأمل رؤية لقاء أقوى خاصة أن الفريقين مميزان هجوميًا".



