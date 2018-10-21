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رياضة

رغم الخسارة.. تييري هنري يكشف مكاسبه في مباراة موناكو

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 05:15 ص
هنري
هنري
حسن العمدة
أكد تييري هنري، المدير الفني لموناكو، أنه خرج بأمر إيجابي في أول ظهور له مع الفريق، رغم الخسارة أمام ستراسبورج 1-2، السبت، في الجولة العاشرة بالدوري الفرنسي.

وقال هنري، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "لقد حاولنا العمل بجدية منذ البداية، ولكن تلقينا هدفا مبكرا لا أجد وصفا له، فهو خطأ بشري وارد، ولن أتحامل على أحد".

وأضاف النجم الفرنسي: "حاولنا تعديل الكفة مع بداية الشوط الثاني، إلا أن طرد جراندسير ضاعف من صعوبة المهمة، ولكن لن أتعامل بسلبية بل خرجنا بإيجابية مهمة للغاية، فالفريق لم يتوقف عن اللعب أو محاولة خلق الفرص رغم النقص العددي".

وتابع: "ستراسبورج منعنا من اللعب بحرية، وتفوق علينا عدديا وبدنيا، أحب أن أرى الأمور بمنظور إيجابي، وإلا لن نتحرك للأمام".

وتجمد رصيد موناكو عند 6 نقاط بعد مرور 10 جولات، في المركز قبل الأخير.
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