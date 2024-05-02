أول سيدة تتولى تدريب فريق ألماني في التاريخ

أصبحت سابرينا ويتمان، أول مدربة في تاريخ فرق الرجال بكرة القدم الألمانية، وذلك بعد تعيينها مدربةً مؤقتةً لفريق إنغلوشتات في دوري الدرجة الثالثة.

وستحل ويتمان محل مايكل كولنر حتى نهاية الموسم الحالي، وسبق لها تدريب فريق إنغلوشتات لأقل من 19 عاماً.

وقالت ويتمان: «لا يوجد مكان آخر أود أن أبدأ فيه مسيرتي التدريبية أفضل من إنغلوشتات، إنه أمر خاص بالنسبة لي، وإنه نادي مدينتي، لقد بدأت هنا منذ 19 عاماً، كنت لاعبة واتخذت هنا أولى خطواتي في التدريب».

وفي العام الماضي، أصبحت ماري لويس إيتا، أول مدربة مساعدة في تاريخ الدوري الألماني (بوندسليغا)، وذلك حينما تولت ذلك الدور في يونيون برلين، لكن حتى الآن لم تتولَّ أي امرأة منصب المدربة في أي فريق بالدوريات المحترفة في ألمانيا.

وقال ديتمار بيرسدورفر، المدير الرياضي بالنادي: «سابرينا ويتمان تعلم نادينا جيداً أكثر من أي شخص آخر، وكمدربة لفريقنا الناجح أقل من 19 عاماً، تطورت كثيراً في السنوات الماضية، على المستويين الشخصي والمهني، وتحظى باحترام كبير لدى الجميع في النادي».

ولم يتضح بعد فيما إذا كانت ويتمان ستتولى المنصب بشكل دائم الموسم المقبل، فيما يحتل إنغلوشتات حالياً المركز الحادي عشر في الدرجة الثالثة، وهي الأدنى في الدوريات المحترفة.