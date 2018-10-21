ترامب: أفضل اختيار امرأة لمنصب السفير لدى الأمم المتحدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه يفضل اختيار امرأة لتولي منصب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.



وأضاف ترامب متحدثا للصحفيين في إلكو بولاية نيفادا أنه يجري حاليا مقابلات مع ثلاث نساء ورجلين لاختيار أحدهم للمنصب، قائلا: "سأختار الشخص الأفضل".



وقالت نيكي هيلي، التي تشغل المنصب حاليا، فى تصريحات سابقة، إنها ستترك منصبها نهاية العام الحالي. وقال ترامب: "سنختار شخصا للمنصب قريبا جدا".