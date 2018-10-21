ضبط 539 مخالفة مرورية فى كمائن ليلية بأسوان.. صور

نفذت الأجهزة الأمنبة بمديرية أمن أسوان حملة مرورية ليلية أسفرت الحملة عن ضبط 539 مخالفة مرورية متنوعة في مجال القيادة تحت تأثير الماد المخدرة.



وخلال الحملة تم حص (25) قائد سيارة بكمين غرب أسوان بدائرة مركز شرطة أسوان مما أسفر الفحص عن ضبط عدد( 3) حالات إيجابية لتعاطى مخدر ( حشيش وبانجو وأفيون وأقراص ) .



كما تم ضبط 3 مركبة توك توك و 8 دراجة نارية وسيارة بدون ترخيص،إلى جانب تحرير 105 مخالفة تجاوز حد السرعة والتصالح الفوري في 63 مخالفة، وتحرير 100 مخالفة غرامة ونش وسحب تراخيص 75 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 180 مخالفة متنوعة.