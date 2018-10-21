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محافظات

صرف مكافأة لأطباء وتمريض العناية المركزة بمستشفى أبوكبير لانضباط العمل

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 08:45 ص
صدى البلد
وائل شاهين
قرّر الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، صرف مكافأة 5 أيام للأطباء والتمريض بقسم العناية المركزة بمستشفي أبوكبير المركزى، لحسن سير العمل والأداء الجيد بالعناية، وفي المقابل قام بلفت نظر رئيسة التمريض لتلافي السلبيات حيث تلاحظ أن بعض الأقسام لا يوجد بها سياسة "تنظيف الأسطح".

جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة له لمستشفى أبو كبير المركزى، يرافقه الدكتور أحمد عبدالحكيم عضو المكتب الفني، ومحمود عبد الفتاح المسئول الإعلامي بمكتب وكيل الوزارة.

ومرّ وكيل الوزارة علي أقسام المستشفى المختلفة واطمئن علي الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، خاصة بقسم الغسيل الكلوي والعناية المركزة والطوارئ والاستقبال وتبين تلافي سلبيات المرور الماضي، بالإضافة إلي إحكام غلق محطات المعالجة بقسم الغسيل الكلوي، ووجه وكيل الوزارة برفع الرواكد من أمام المصعد بقسم الغسيل الكلوي، ودهان الأساس غير الطبي بقسم الاستقبال.
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