سوريا: جبهة النصرة ينقل غازي الكلورين والسارين إلى إدلب

قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" نقلا عن وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء إن إرهابيي جبهة النصرة نقلوا شحنة من غاز الكلورين والسارين من مدينة معرة مصرين إلى منطقة جسر الشغور في ريف محافظة إدلب.



وذكرت مصادر مطلعة في إدلب، اليوم الأحد، وفقا لـ "سانا" أن إرهابي جبهة النصرة بعد ظهر السبت قاموا بنقل مواد كيميائية من غازات الكلورين والسارين من معرة مصرين إلى جسر الشغور في المحافظة.



وأكدت مصادر وفقا لوكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء، أن الشحنة الكيميائية تتضمن إسطوانات السارين وأخرى تحتوي على الكلور في شاحنة تبريد تستخدم يوميا في النقل الى المقاطعة، تحت إشراف أعضاء ما يسمى «الخوذ البيضاء» بالإضافة إلى عدد كبير من الإرهابيين.

