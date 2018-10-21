ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

سوريا: جبهة النصرة ينقل غازي الكلورين والسارين إلى إدلب

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 11:20 ص
مواد كيميائية من
مواد كيميائية من غازات الكلورين والسارين
على صالح
قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" نقلا عن وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء إن إرهابيي جبهة النصرة نقلوا شحنة من غاز الكلورين والسارين من مدينة معرة مصرين إلى منطقة جسر الشغور في ريف محافظة إدلب.

وذكرت مصادر مطلعة في إدلب، اليوم الأحد، وفقا لـ "سانا" أن إرهابي جبهة النصرة بعد ظهر السبت قاموا بنقل مواد كيميائية من غازات الكلورين والسارين من معرة مصرين إلى جسر الشغور في المحافظة.

وأكدت مصادر وفقا لوكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء، أن الشحنة الكيميائية تتضمن إسطوانات السارين وأخرى تحتوي على الكلور في شاحنة تبريد تستخدم يوميا في النقل الى المقاطعة، تحت إشراف أعضاء ما يسمى «الخوذ البيضاء» بالإضافة إلى عدد كبير من الإرهابيين.
loading...

ترشيحاتنا

جروس يجهز قائمة الراحلين عن الزمالك

حرب ترامب التجارية تجبر الصين على اتخاذ قرار كارثي

نقيب الصيادلة: الصناعات الدوائية في عدد من الدول قائمة على كفاءة الصيدلي المصري.. فيديو

أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

8 أسباب صادمة لظهور الشيب المبكر.. وطرق علاجه

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع مميش بشأن تسويق منتجات المزارع السمكية بالقناة

مقتل 55 شخصا في اشتباكات طائفية بنيجيريا

ثورة طبية جديدة ضد أخطر أمراض العصر

تقرير حماية الصحفيين العالمية: السعودية بين أكثر الدول أمانا للإعلاميين

يقوى القلب وينقى الجسم من السموم.. 8 فوائد لنبتة مهملة

صفات الرجل الذى تحبه النساء.. فيديو

قصة طفلة 5 سنوات ضربها والدها لتصاب بشلل ونزيف بالمخ

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هند صبري تبدأ ماراثون الجري من أجل التوعية بسرطان الثدي

صدى البلد يكرم ليلى غفران.. صور

في عيد ميلادها.. كيف تتطور إطلالات كيم كاردشيان

ريم مصطفى فى جلسة تصوير جديدة

ياريفان تتزين للاحتفال بميلادها الـ 2800.. سباقات وحفلات وعروض فنية.. صور

فيديو

الإعلامي إبراهيم الكرداني يسترجع ذكريات مقدمة برنامجه التليفزيوني
الإعلامي إبراهيم الكرداني يكشف كواليس حواره مع الفنانة الراحلة صباح
الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة وتوقعات بسقوط أمطار.. الثلاثاء
النظافة والتجميل: قطع الأشجار الخطرة بشوارع ومدارس القاهرة
أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الأحد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟