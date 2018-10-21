نبيلة مكرم: قاعدة بيانات المصريين في الخارج لا تهدف لفرض ضرائب.. صور

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن قاعدة بيانات المصريين في الخارج مهمة لنتمكن من مخاطبة جميع الشرائح المختلفة لهم، موضحة أن الوزارة طرحت على رئيس الوزراء مقترح لتشكيل لجنة مكونة من الهجرة والخارجية والاتصالات والبنك المركزي والرقابة الادارية والتخطيط والقوى العاملة.



وأوضحت "مكرم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc" صباح اليوم الأحد، أن هدف هذه اللجنة هو تشكيل قاعدة بيانات بدء من داخل الدولة حيث تقوم كل وزارة بتجميع المصريين في الخارج وفقًا لتخصصاتها لتقوم وزارة الهجرة بتجميعها.



وأكدت وزيرة الهجرة على أن قاعدة البيانات التي يتم تجميعها حاليًا ليس لها أي صلة بمرتبات المصريين في الخارج ولن يكون هناك أي خطوة لفرض ضرائب عليهم حيث أن الهدف من قاعدة البيانات هو تلبية احتياجات المصريين في الخارج طبقًا لشرائحهم ومزيد من التواصل.

