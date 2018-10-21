مسئول بالدوما: انسحاب أمريكا من معاهدة الأسلحة النووية كارثة حقيقية

صرح لونيد سلوتسكي، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما، بأن انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة و قصيرة المدى،سيؤدي إلى حدوث كارثة حقيقية بسبب صعوبة السيطرة على الترسانات النووية، كما أن تمديد معاهدة ستارت -3 (معاهدة للحد من الأسلحة الهجومية ) غير مؤكد بعد.



ونشرت وكالة «نوفوستى» الروسية تصريحات رئيس لجنة الشئون الدولية الذي قال: "كان إبرام معاهدة في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي يعد أحد الخطوات الرئيسية لأجل إنهاء الحرب الباردة، ويمكن أن يؤدي إلغاء الإتفاقية إلى أزمة خطيرة للغاية في السيطرة على الترسانات النووية، ويعود بالعالم مرة اخرى إلى سباق التسلح والحرب النووية، ومن المحتمل أيضا أن يتم إلغاء اتفاقية ستارت وأعتقد أن السياسيين الأمريكيين يعلمون ذلك جيدا».



وأعرب سلوتسكى عن أمله في أن الإمكانات الدبلوماسية في هذا المجال لم تستنفد بالكامل بعد.



وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الولايات المتحدة تخطط للانسحاب من معاهدة الحد من الأسلحة النووية ، والمستشار الرئاسي للأمن الوطني جون بولتون سوف يخطر الجانب الروسي حول هذا خلال زيارته لموسكو.و ذكر بولتون عبر حسابه الشخصى على تويتر أن محادثاته ستكون استمرارًا للمناقشات التي بدأت خلال قمة هلسنكي. وقال ترامب ، تعليقا على خطط الخروج من معاهدة الحد من الأسلحة النووية، إن واشنطن ستطور أسلحتها .



ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن مساء السبت، أن بلاده ستنسحب من معاهدة الأسلحة النووية الموقعة مع روسيا، بسبب "انتهاك" من قبل موسكو، دون ذكر توقيت للانسحاب.







