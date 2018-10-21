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محافظات

تأهيل 35 رائدة ريفية بسيناء على ريادة الأعمال

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 02:29 م
شمال سيناء
شمال سيناء
احمد صالح
يستعد المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء، في مقر المجلس بالعريش، لتأهيل الرائدات الريفيات على ريادة الأعمال بحضور ومشاركة ايزيس محمود مدير عام إدارة التدريب فى المجلس القومى للمرأة، حسناء الشريف مقررة فرع المجلس فى محافظة شمال سيناء، سهام عز الدين جبريل عضو الأمانة العامة ومقررة لجنة المحافظات فى المجلس القومى للمرأة، واحسان الغالى المقرر المناوب لفرع المجلس بشمال سيناء، فريق إدارة التدريب.

وأكدت حسناء الشريف، مقررة فرع المجلس القومي للمراة بشمال سيناء، أن البرنامج يستهدف 35 من الرائدات والسيدات المتطوعات، ويقام علي مدار يومين، فاليوم الأول يشمل ندوة عن التثقيف المالي والشمول المالي والخدمات المصرفية وكيفية الاستفادة منها وكيفية ادارة المال الخاص ، ومبادء الادخار والاقراض ودليل المراة المصرية لريادة الأعمال.

وأضافت الشريف أن اليوم الثاني يتضمن ندوات عن التواصل الفعال والعمل الجماعي وادارة فريق العمل، ومناهضة الظواهر السلبية ضد المرأة والبرامج التي تقدمها المديريات الخدمية بمحافظة شمال سيناء لخدمة المرأة.

بدورها أكدت سهام عز الدين جبريل عضو الأمانة العامة ومقررة لجنة المحافظات فى المجلس القومى للمرأة، على أن الجانب الاقتصادي يهم قطاع كبير من المواطنين وحتى البسطاء، مشيرة إلى أن الاقتصاد عماد التنمية والاستقرار.

وأضافت عز الدين، أن المرأة البسيطة تستطيع إدارة المال من خلال الجمعيات التي يتم تكوينها بين عدد من السيدات، فيما يشبه الاقراض الجماعي، مؤكدة على أن المراة من الممكن ادارة المال الخاص بها من خلال مشروعات بسيطة في المنزل مثل الحياكة والتطريز وزراعة الخضر والفاكهة والصناعات الغذائية البسيطة.. مؤكدة أن هناك جهات شريكة لدعم مشروعات المرأة مثل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ومديرية القوي العاملة وإدارة الانتاج بديوان عام المحافظة والجمعيات الأهلية ومشروع السر المنتجة.

بدورها أكدت ايزيس محمود مدير عام ادارة التدريب فى المجلس القومى للمرأة، أن التدريب تم تنفيذه في عدد من المحافظات خلال الاسبوعين الماضيين ، مشيرة الي توقيع برتوكول تعاون العام الماضى مع البنك المركزي فيما يخص الشمول المالي للمرأة.

وأضافت أن الهدف من البرنامج هو رفع قدرة السيدات المشاركات في البرنامج إنشاء مشروعات صغيرة وادارتها ماليا، لتحسين وضع السيدات اقتصاديا واجتماعيا، وزيادة الوعي بمفاهيم الشمول المالي وآلياته ورفع مهاراتهم الذاتية.
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