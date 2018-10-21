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حوادث

الجنايات تواصل محاكمة 30 متهما في أحداث عنف المطرية

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 02:24 م
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
أحمد مهدي
تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 30 متهمًا فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير 2015.

فى بداية الجلسة تم إثبات حضور المتهمين فى محضر الجلسة وحضور هيئة دفاعهم، واستمعت المحكمة الى مرافعة الدفاع عن متهمين والتمس براءتهما من التهم المنسوبة اليهم وقدم عدة دفوع منها بطلان الضبط لانتفاء حالة التلبس واختلاقها من قبل محرر المحضر فى الأوراق ودفع ببطلان استجواب المتهميين لمخالفته لنص المادة 26 مكرر والمادة 7 من قانون الإجراءات الجنائية لكون القاسم بالاستجواب ليس على درجة رئيس نيابة.

وترافع وليد عبد الآخر المحامى عن المتهمين السابع والثامن محسن بدوى مسعود وشريف صلاح شريف والتمس براءتهما واستبعاد مواد الاتهام ارقام 230، و231، 232، 235، 242، عقوبات من أمر الإحالة، وذلك لعدم انطباقها على المتهمين وفقا لأقوال محرر المحضر الرائد أحمد يحيى بتحقيقات النيابة العامة بجلسة تحقيق 30 إبريل 2015، وأشار الدفاع الى الدفع بانتفاء جريمة التجمهر بحق المتهمين لانقطاع صلة المتهمين بوقائع الاتهام تماما وبضبطهما داخل مستشفى المطرية العام، كما دفع بانتفاء جميع الجرائم الواردة بأمر الإحالة لاتهامهما بالقتل العمد والشروع فيه والاتلاف العمد وحيازة وإحراز الإسلحة النارية والذخائر، ودفع بخلو الأوراق من ثمة جريمة ارتكبها المتهميين ودفع بشيوع الاتهام وببطلان التحريات لنوعيها الجنائية وتحريات الأمن الوطنى لعدم جديتها.

وطلب الدفاع استبعاد مواد قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 من أمر الأحالة وذلك فى ظل وجود مواد القانون رقم 107 لسنة 3013 الخاص بتنظيم الحق فى الأجتماعات والتظاهر فى أمر الحالة وهو القانون الصلح للمتهم .
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