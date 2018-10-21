جامعة طنطا توقع اتفاقا لإنشاء مركز للقياس والتقويم بتكلفة 3 ملايين جنيه

وقع رئيس جامعة طنطا الدكتور مجدي سبع مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار عقد اتفاق لإنشاء مركز جديد للقياس والتقويم بالجامعة بدعم 3 ملايين جنيه؛ لتقديم الدعم المادي والفني لتطوير نظم تقويم الطلاب في الامتحانات كأحد مقومات تطوير العملية التعليمية.





وقال نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الدكتور مصطفى الشيخ - في تصريح اليوم /الأحد/ - أن هذا المشروع تشارك فيه 4 كليات هي (الطب، الآداب، العلوم والحقوق)؛ بهدف ثقافة تطوير نظم طلاب الامتحانات كوسيلة لتحسين المنظومة التعليمية وضمان جودتها ووضع معايير تقويم للطلاب في البرامج الأكاديمية المختلفة.