جامعة طنطا توقع اتفاقا لإنشاء مركز للقياس والتقويم بتكلفة 3 ملايين جنيه

وقع رئيس جامعة طنطا الدكتور مجدي سبع مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار عقد اتفاق لإنشاء مركز جديد للقياس والتقويم بالجامعة بدعم 3 ملايين جنيه؛ لتقديم الدعم المادي والفني لتطوير نظم تقويم الطلاب في الامتحانات كأحد مقومات تطوير العملية التعليمية.
وقال نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الدكتور مصطفى الشيخ - في تصريح اليوم /الأحد/ - أن هذا المشروع تشارك فيه 4 كليات هي (الطب، الآداب، العلوم والحقوق)؛ بهدف ثقافة تطوير نظم طلاب الامتحانات كوسيلة لتحسين المنظومة التعليمية وضمان جودتها ووضع معايير تقويم للطلاب في البرامج الأكاديمية المختلفة.
وأضاف الشيخ أنه يهدف أبيضا إلى إنشاء بنوك أسئلة لمختلف التخصصات في ضوء توصيف البرامج والمقررات التي تحقق المعايير الأكاديمية القومية المعتمدة، تطبيق نظام التعليم الإلكتروني في التخصصات المختلفة داخل مؤسسات التعليم العالي إلى جانب متابعة تفعيل ميثاق تقويم الطلاب في مراكز ووحدات القياس وتوافر مؤشرات تفيد برضا الفئات المستهدفة.