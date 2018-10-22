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برلمان

وزير الاتصالات يناقش خطة عمل الوزارة بالبرلمان.. اليوم

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 03:55 ص
عمرو طلعت وزير الاتصالات
عمرو طلعت وزير الاتصالات
فريدة محمد و ماجدة بدوى و محمود فايد
تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان في اجتماعها اليوم برئاسة النائب أحمد بدوي، اجتماعًا لمناقشة خطة عمل وزارة الاتصالات.

وقال النائب أحمد بدوي رئيس اللجنة في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن الاجتماع يشارك فيه، المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات، وأحمد البحيري الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس مصطفى عبد الواحد رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، ورئيس هيئة البريد، وخالد عبدالغفار مساعد وزير الاتصالات.

وكان مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال، وافق نهائيًا على قرار رئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 2018 بشأن إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين الموافق 15 من أكتوبر عام 2018، وذلك وقوفا من جانب كل الأعضاء.
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