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فن

نانسي عجرم بإطلالة شتوية في لندن .. صور

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 07:25 م
صدى البلد
ياسمين سامي
نشرت الفنانة اللبنانية نانسى عجرم عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" عددا من الصور بلندن .

وظهرت نانسى بإطلالة شتوية ناعمة مرتدية بلوفر من الصوف مع بنطال واسع ، وقد تركت شعرها منسدلا علی كتفيها بشكل انسيابي ، ولم تتكلف في وضع المكياج كعادتها حيث اختارت ما يتناسب مع ملامحها البسيطة، فقد اختارت إبراز جمال عينيها، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.

ولم تتكلف في ارتداء الاكسسوارات علی الإطلاق، فقد اكتفت بالظهور بشكل بسيط، وناعم، وإليكم الصور التي نشرتها نانسى علی مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت إعجابا كبيرا.
نانسي عجرم بإطلالة شتوية في لندن .. صور
نانسي عجرم بإطلالة شتوية في لندن .. صور
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