وزير التموين يضع حجر أساس المنطقة اللوجستية بدمنهور

يضع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، غدا "الاثنين" حجر الأساس للمنطقة اللوجستية بمحافظة البحيرة بهدف إنشاء أسواق وسلاسل تجارية لتوفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين.



ويأتى إنشاء المنطقة الوجستية بالبحيرة فى إطار تنفيذ برنامج الحكومة الذى استعرضه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أمام مجلس النواب خلال شهر يوليو الماضى، وذلك للعمل على تقليل الفاقد وتأمين احتياجات البلاد من السلع الإستراتيجية طوال الوقت لمدة لا تقل عن 6 أشهر، مما يؤدى إلى تثبيت الأسعار لفترات كبيرة وطرح كميات كبيرة من السلع بهدف محاربة الغلاء الذى يتسبب فيه محتكري السلع الغذائية وتجار السوق السوداء.



وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن إقامة منطقة لوجستية بدمنهور جاء نتيجة توافر كافة المقومات الأساسية لإقامتها من تعداد سكان وقربها للطريق الزراعى وتوافر مساحة الأرض اللازمة لذلك وتوافر كافة أنواع المواصلات بالمكان المخصص لاقامتها



وأشار المحافظ إلى أن المنطقة اللوجستية ستقام على عدة مراحل الاولى على مساحة 26 فدان وتشمل 3 مشروعات ستبدأ بإقامة فرع لكارفور بالإضافة إلى إقامة شركة أدوية بمخازنها، وفرع لشركة كازيون، إنشاء مركز صيانة للسيارات وفندق فى الخطة المستقبلية، لافتا إلى تخصيص نسبة عمالة لأبناء محافظة البحيرة.



من جانبه أوضح "سعيد شلبى" مدير عام الشئون القانونية الأسبق بديوان محافظة البحيرة تفاصيل فكرة إنشاء منطقة لوجستية بأرض الأبعادية بمركز دمنهور والتى بدأت فى عهد "الراحل اللواء محمد شعراوى" محافظ البحيرة الأسبق، قائلًا: "إنه فى عام 2009 جاءت فكرة إنشاء منطقة لوجستية بمحافظة البحيرة لصالح جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، حيث تم تحديد قطعة أرض مساحتها 103 فدان تقع فى زمام الأبعادية بمركز دمنهور على الطريق الزراعى، حيث وصلت مساحتها بعد كشف التعديل الى 96,5 فدان وكانت تابعة لوزارة الأوقاف ومستأجرة لعدد 74 مزارع".



وأضاف شلبى أنه كان وقتها يشغل منصب "مدير عام الشؤون القانونية ورئيس لجنة التعويضات" وتفاوض وسوى الأمر بالتراضى مع الفلاحين للحصول على الارض لصالح جهاز تنمية التجارة الداخلية وشراؤها ومنح كل منهم مبلغ 30 الف جنيه كتعويض، واستلم الجميع المبالغ المالية المستحقة والمبلغ المتبقى تم الاستفادة منه فى شراء 5 سيارات قلاب لدعم مشروع النظافة التابع للمحافظة، لافتا الى قيام إحدى شركات المقاولات الكبرى بتسوير الارض وجارى توصيل المرافق وعمل البنية التحتية حتى يتسنى تنفيذ المشروع.



كان جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين قام بشراء مساحة 96.5 فدانا بمنطقة الابعادية بدمنهور من هيئة الاوقاف المصرية عام 2009 لطرحها على المستثمرين لإقامة منطقة تجارية لوجستية تضم الأنشطة التجارية التى تشمل "مراكز للتسوق المغلق والمفتوح، منافذ بيع لمنتجات المصانع، ساحات للعرض، هايبر ماركت، الأنشطة الخدمية التى تشمل ساحات تخزين مغلقة ومفتوحة، مخازن للتبريد والتجميد، أنشطة للفرز والتعبئة والتغليف وانشطة لتجارة الجملة والنصف جملة".



وتشمل المنطقة اللوجستية العديد من الخدمات الأساسية والإضافية التي يوفرها جهاز تنمية التجارة والتي تشمل نقاط: (للاستعلامات والخرائط الإرشادية والإسعافات الأولية والنظافة والأمن والحراسة والصيانة) وساحات انتظار السيارات والخدمات البنكية والمالية وخدمات الاتصالات وخدمات النقل ومحطة لتموين وخدمات السيارات.