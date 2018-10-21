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محسن صلاح يكشف علاقة سد تنزانيا بمسار النيل والهدف الحقيقي لإنشائه.. فيديو

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 08:41 م
المهندس محسن صلاح
المهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب
حمزة شعيب
تقدم المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على دعمه للشركة للحصول على الموافقة فى تنفيذ مشروع إنشاء سد تنزانيا.

وأضاف صلاح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،: الرئيس التنزانى تواصل مع الرئيس السيسى وأبلغه أنه تمت ترسية العطاء على شركة المقاولون العرب".

وأوضح :"تقدمنا بالعطاء على بناء السد فى تنزانيا ضمن عدد من الشركات الكبرى وتم إرساؤه علينا".

وأشار إلى أن الجانب التنزانى أصر على نقل التجربة المصرية فى إنشاء المشروعات القومية لبلادهم، منوها بأن "السد التنزانى لا علاقة له بمسار نهر النيل".

ونوه رئيس شركة المقاولون العرب إلى أن السد التنزانى هدفه توليد الكهرباء وطوله يبلغ 130 مترا.


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