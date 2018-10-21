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ننشر 6 توصيات لـ البيطريين حول قرار منع بيع وتداول الدواجن الحية

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 10:26 م
صدى البلد
محمد غالي
أكدت النقابة العامة للأطباء البيطريين، انحيازها التام لصالح الوطن وصالح المواطن فى توفير غذاء صحي آمن.

وطالبت النقابة بتفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 فى هذا التوقيت ليصب فى مصلحة المواطن فى ظل ضغوط اقتصادية واجتماعية صعبة وكان من باب أولي الشروع فى تطبيق نظم الأمن الحيوي داخل المزارع وتوفير الآليات اللازمة أولًا لتطبيق وتفعيل هذا القانون.

وأوضحت النقابة، أن هناك 6 بنود للدعم تشمل القيام بحملة توعية إعلامية بأهمية تناول الدجاج المبرد والمجمد تحت إشراف بيطري كامل وكذلك بخطورة بيع وتداول الدواجن الحية وعمل حصر دقيق لعدد مزارع الدواجن بالمحافظات وكذلك المجازر وتجهيز المجازر المتوقفة بالكامل وإنشاء مجازر جديدة للاستفادة بالطاقة الإنتاجية لاستيعاب الأعداد الكافية المعدة للذبح، وتفعيل دور الأطباء البيطريين فى الإشراف البيطري على مزارع الدواجن بتفعيل القانون رقم 1373 لسنة 2014 وكذلك دورهم الهام فى تقديم غذاء صحي وآمن فى مجازر الدواجن والأشراف على الأمان الحيوي داخل المجازر وتجهيز أسطول النقل المبرد من المجازر لمنافذ البيع المجهزة بالشروط الصحية والسلامة المهنية والبيئية الآمنة والعمل على تشجيع ومنح قروض بفائدة ميسرة لإنشاء مجازر حديثة متنقلة للعمل على استيعاب الأعداد المجهزة للذبح.

ننشر 6 توصيات لـ البيطريين حول قرار منع بيع وتداول الدواجن الحية
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