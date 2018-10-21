إعلان أسعار تذاكر حفل جورج وسوف فى ساقية الصاوى

أعلنت ساقية الصاوى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك عن فتح باب الحجز لتذاكر حفل المطرب جورج وسوف والمقرر لها 9 نوفمبر المقبل.



وتبدأ التذاكر من 350 جنيها، والفئة الثانية 400 جنيه، وتباينت الأسعار بين 450، 500، 550، 600، 700، 800، 900 وصولا إلى 1000 جنيه للفئة الأولى.



ومن المقرر أن يقدم "وسوف" باقة من أجمل أعماله الفني التي قدمها خلال مشواره الفني.