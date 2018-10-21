مساعد وزير الداخلية: مفارخ السجون تنتج 150 مليون بيضة سنويا.. فيديو

قال مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، إن السجون تستهدف تأهيل السجين كي يصبح إنسانا سويا.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «نوفر رعاية شاملة للسجين، ونلتزم بصون كرامته، حيث نزرع آلاف الأفدنة بأفخم أنواع الخضراوات والفاكهة، فضلا عن إنتاج معامل ومفارخ البيض 150 مليون بيضة سنويا»، مشيرا إلى أنه يتم توجيه الفائض من إنتاج السجون إلى مبادرة «كلنا واحد».



وأضاف مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون أن عددا كبيرا من السجناء يعمل في مهن منتجة، حيث يوجد مصنع للمشغولات المعدنية والأخشاب بمنطقة سجون طرة.