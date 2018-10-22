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رياضة

لاعب مصر لكرة الصالات: أبو ريدة سبب سفرنا إلى الأولمبياد بعد رفض اللجنة الأولمبية

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 01:02 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
أكد مؤمن حمدان، لاعب منتخب مصر لكرة الصالات، أنه حدثت أزمة قبل انطلاق الأولمبياد، بعدما زاد عدد الفرق الجماعية المصرية عن العدد المسموح به.

وقال مؤمن في حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "طلبت اللجنة الأولمبية استبعاد منتخب الصالات، قبل أن يتم التراجع عن القرار بناء على توصية هاني أبو ريد، رئيس الاتحاد المصري، وهو ما وافق عليه مسؤولو اللجنة بعد ذلك".

وأضاف: "بالرغم من التوقعات بفشل معتاد، لكننا نجحنا في الصعود على منصات التتويج وإحراز الميدالية البرونزية".
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