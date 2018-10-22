أحمد صيام: محترفون يتولون تدريب المواهب في الورشة التمثيلية بنقابة الممثلين





أعلنت نقابة المهن التمثيلية منذ أيام قليلة، عن إطلاقها لأول مرة مشروع ورش تمثيلية، لاكتشاف المواهب وهو الأمر الذى أثار جدلا واسعا داخل الوسط الفنى.



قال الفنان أحمد صيام إن النقابة تحاول تنفيذ هذا المشروع من أجل تحسين وتطوير الصناعة بشكل عام، حيث إن الهدف منها ضخ دماء جديدة ومواهب حقيقية بعيدا عن الدخلاء عن المهنة بطريقة شرعية ومن خلال نقابة المهن التمثيلية المسؤولة عن منح التصاريح اللازمة لأى ممثل من أجل مزاولة المهنة.



وأضاف صيام: هناك عدد من المحترفين الذين يتولون تدريب هذه المواهب، وبالفعل تم التعاقد مع بعضهم، ومن المقرر ان يتم الاعلان عنهم، كما تقدم عدد كبير من الممثلين للمشاركة فى هذا الأمر.